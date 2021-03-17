إجراءات للوقاية من «كوفيد 19» برأس الخيمة خلال رمضان

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أعلن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بالإمارة، حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تم اعتماد تطبيقها في الإمارة، وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، للوقاية من انتقال وانتشار عدوى فيروس «كوفيد 19» خلال الشهر الكريم.

وتم تحديد مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية المهمة، التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال الشهر الفضيل، تمثلت في منع إنشاء خيام إفطار الصائم أو تخصيص أماكن عامة لتناول الوجبات الجماعية، مع منع توزيع وجبات إفطار الصائم أمام المنازل، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية في الدولة، أو من خلال التعاقد مع أحد المطاعم.

وفي الجانب ذاته، ناشد منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة عضو فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة، أصحاب المطاعم ضرورة الحرص على اتباع أقصى درجات الوقاية.

وأضاف أنه يمنع منعاً باتاً توزيع وجبات إفطار الصائم داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيع وجبات الإفطار على مجمعات العمالة السكنية، من خلال التنسيق بين المطاعم، وإدارة سكن العُمّال في المنطقة، كما يقتصر البيع في المطاعم على الوجبات العادية للجمهور باتباع أقصى درجات الوقائية.

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