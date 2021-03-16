المصدر: وام

أكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، استمرار غلق مصليات النساء في الإمارات خلال شهر رمضان.

وقال إنه بالنسبة لصلاة التراويح فقد تقرر أن تقام الصلاة وفق الضوابط الاحترازية ضد فيروس كوفيد-19 بالإضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلن عنها سابقاً لأداء الصلاة وعدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن ثلاثين دقيقة على أن يتم غلق المساجد بعد الصلاة مباشرة مع استمرار غلق المرافق الخدمية والصحية ومصليات الطرق الخارجية.

وأضاف أنه فيما يخص صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة وتحديث الإجراءات تزامناً مع المستجدات كما سيستمر العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونياً ونشجع على قراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً.

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