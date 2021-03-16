«عجمان الرقمية» تنال شهادة «أيزو» في تطبيق نظم إدارة استمرارية الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

حصلت دائرة عجمان الرقمية على شهادة الاعتماد الدولي الأيزو «ISO22301» في مجال تطبيق نظم إدارة استمرارية الأعمال والخدمات، بعد أن أتمت جميع المتطلبات الخاصة بالحصول على هذه الشهادة العالمية، خلال أحد عشر شهراً.

ويهدف المشروع إلى ضمان إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والخدمات والحفاظ على البيانات الحكومية في الحالات الطارئة والكوارث، مما يسهم في توفير خدمات ذات كفاءة وفعالية أعلى ومتوفرة على مدار الساعة.

وقالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: «إننا نحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بصفة عامة، واستمرارية الأعمال في أوقات الطوارئ والأزمات بصفة خاصة، من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن استمرار الدائرة في تقديم خدماتها للجهات الحكومية والجمهور أثناء الطوارئ والأزمات بمستوى الجودة والتميز نفسه، بهدف تعزيز قدرات الدائرة على أداء رسالتها تجاه الجهات الحكومية والمتعاملين في كل الظروف والأحوال، لاسيما أن عجمان الرقمية هي الجهة الداعمة للبنية التحتية الرقمية الخاصة بحكومة عجمان».

معايير

وذكرت إن تطبيق معايير المواصفة العالمية أيزو في إدارة استمرارية الأعمال 22301 ISO يعزز قدرة الدائرة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها في مجال تطوير الأداء والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وضمان استمراريتها في جميع الأوقات بما يدعم جودة حياة المجتمع انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة وأهداف ومبادئ رؤية الإمارة والدولة.

من جانبه أوضح المهندس حمد البلوشي مدير قسم الشبكات وأمن المعلومات في دائرة عجمان الرقمية أن مشروع تطبيق نظم إدارة استمرارية الأعمال تم إنجازه في مدة قياسية استغرقت 249 يوم عمل، حيث كانت البداية في تشكيل فريق استمرارية الأعمال على مستوى عجمان الرقمية برئاسة المدير العام، ثم عقد ورش عمل توعية، و15 ورشة عمل مع موظفي الدائرة.

وأشار إلى أن المشروع اشتمل على عدد من المراحل المهمة منها وضع استراتيجية خاصة باستمرارية الأعمال، ثم قمنا بإجراء اختبار ناجح لكل المهام والخدمات التي تقدمها الدائرة، كما أجرينا عملية تدقيق داخلي، وعملية تدقيق خارجي للحصول على شهادة الاعتماد الدولية في إدارة نظم استمرارية الأعمال ISO22301، وبالفعل استطعنا الحصول على هذه الشهادة بعد تحقيق كل المتطلبات اللازمة.

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