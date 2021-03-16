"السلامة الوقائية" تنفّذ أكثر من 118 ألف معاملة في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أن نسبة المعاملات التي أنجزتها إدارة السلامة الوقائية في العام 2020 قد بلغت 118 ألفاً و443 معاملة عبر مختلف منافذ إسعاد المتعاملين والقنوات الإلكترونية والتطبيق الذكي للدفاع المدني، بزيادة نسبتها 205% عن العام 2019، وذلك وفق ما أوردته النتائج الإحصائية الخاصة بالمعاملات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للإدارة، ما يعكس جهود الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي الرامية لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع تطبيق أرقى الممارسات والمعايير التي تكفل سعادتهم.

وأكد سعادة العميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، على تميز إحصائيات إسعاد المتعاملين، وتعزيزها وفق الإجراءات المعتمدة للإدارة العامة والخطط الاستراتيجية الهادفة لرفاهية كافة فئات المجتمع حيث بلغ عدد معاملات مراكز إسعاد المتعاملين 82,863 معاملة، منها 58,888 معاملة ذكية مباشرة، و19,323 لمعاملات الأنظمة الذكية، و2,512 لمعاملات فوهة الحريق، و329 لمعاملات الإخلاء التدريبية، وإصدار 1,811 بطاقة مندوب".

ووصل إجمالي المعاملات الهندسية المُعتمدة خلال العام 2020، والتي تضمنها التقرير السنوي، إلى 14,969 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات المشاريع الهندسية 8,636 معاملة، ومعاملات مخططات الغاز 2,007 معاملة، وبلغت معاملات مخططات الديكور 4,326 معاملة.

وقال سعادة المطوع: "زيادة نسبة المعاملات المُنجزة خلال العام الماضي، هو انعكاس لرؤية حكومة دبي والخطط المرسومة من الإدارة العامة للدفاع المدني وحرصها على تكامل المنصات الإلكترونية والذكية التابعة لها لتوفير خدمات عالية الجودة والكفاءة والدقة، وهو ما سهّل وصول المتعاملين لكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، التي كان لها أثرها الإيجابي الكبير في إنجاز المعاملات في زمن قياسي".

وأشار سعادته، إلى أن الإدارة العامة مستمرة في تطوير خططها الاستراتيجية ومواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتقديم باقات متنوعة من الخدمات المرنة لإنجاز المعاملات، وتحقيق أفضل مستويات رضا المتعاملين وإسعادهم.

وقد أوضح التقرير المعاملات المُنجزة لاعتماد الشركات، والتي بلغت 485 معاملة، منها 102 طلب ترخيص مصنع، و55 ترخيص موزع مصنع، و34 ترخيص موزع وكيل، و9 معاملات بيوت خبرة، و165 معاملة للتركيب والصيانة، و120 طلب ترخيص وكيل لمعدات الإطفاء. وقد بلغ العدد الإجمالي لإحصائيات التفتيش 20,126 معاملة، شملت 10,442 معاملة لإنجاز مبنى بنظام الدفاع المدني، و6,801 لشهادات الاستيفاء، و 2,883 معاملة إنجاز مبنى بنظام البلدية.

يُذكر أن إدارة السلامة الوقائية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي تتولى العديد من المهام الحيوية بما في ذلك متابعة تنفيذ اشتراطات الوقاية والسلامة في المباني السكنية والتجارية والصناعية وتطويرها وفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومتابعة تطبيق الشروط والضوابط المتعلقة بمنح التراخيص أو تجديدها للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة، مع التأكد من استيفائها للشروط والضوابط النافذة، إضافة إلى إجراء عمليات التفتيش على مختلف الأبنية والمنشآت والمصانع للتأكد من توفُّر شروط الأمان والسلامة.

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