23 مليون درهم دعم "بيت الخير" الصحي العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية بيت الخير إنفاقها 23 مليون درهم على دعماً للجهود الصحية خلال العام الماضي لتعزيز التضامن المجتمعي ودعم المساعي الحكومية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال عابدين طاهر العوضي، المدير العام، إن مجلس إدارة الجمعية، انطلاقاً من شعوره بالمسؤولية المجتمعية، وجه بالاستجابة للمبادرات الحكومية الرامية لمواجهة الوباء ودعمها، متبرعاً بقيمة 10 ملايين درهم، لتعزيز إمكانيات القطاع الصحي، كما تم تقديم مبلغ 1.3 مليون درهم مساعدات طارئة للمرضى المتأثرين بجائحة كورونا، استفاد منها 184 مريضاً.

وأوضح العوضي أن مشروع "علاج" لدعم المرضى المقيمين أنفق خلال عام 2020 مبلغ 7.5 ملايين درهم، منها 2.1 مليون درهم، قدمها برنامج "زايد الخير" على إذاعة الأولى، لنجدة 55 مريضاً من مختلف الجنسيات، كانوا يعانون من حالات حرجة وعجز مالي عن استكمال علاجهم بما يحتاجه من عمليات جراحية وأدوية باهظة الثمن، كما أسهمت حملات "فزعة" الإلكترونية في نجدة 32 مريضاً، بقيمة تزيد عن 728 ألف درهم.

ونوه العوضي إلى أن الجمعية بدأت استنفار فريقها الميداني منذ بداية الأزمة، فقدمت وجبات للمرضى المحجورين ضمن مشروع "الطعام للجميع" بقيمة 1.4 مليون درهم، استفاد منها 138 ألف مريض من أصل 3.2 ملايين وجبة قدمتها الجمعية لدعم العمال المقيمين، ووزعتها على 80 سكناً للعمال في معظم إمارات الدولة.

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