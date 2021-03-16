إنجاز تطعيم 52.46 % من إجمالي سكان دولة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، اليوم في الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كوفيد19 وصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها الذي أعلنت عنه مؤخراً بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات.

كما تم تقديم اللقاح لـ 70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونقترب من تقديم ما يقارب 7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مركز طبي في مناطق الدولة.

وقال معالي عبدالرحمن العويس: "عكست هذه الأرقام الجهود الجبارة التي يبذلها قطاعنا الصحي وكوادرنا الأبطال لتوفير أقصى درجات الحماية والمحافظة على الصحة العامة، ومؤشر على قوة المنظومة الطبية والصحية في دولة الإمارات ونعمل بجهود حثيثة للنجاح في تقديم اللقاح لـ 100% من مجتمعنا.

وأضاف معاليه، "توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الإمارات في معركتنا ضد الجائحة، وهي متوفرة للجميع مجاناً بمختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التكاتف والتعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح لضمان تحقيق المناعة المجتمعية والعودة من جديد للحياة الطبيعية".

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