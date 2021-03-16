تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كوفيد19 في الإمارات، وصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها التي أعلنت عنه مؤخراً بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات.

كما تم تقديم اللقاح لـ 70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونقترب من تقديم ما يقارب 7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مركز طبي في مناطق الدولة.

وقال معالي عبدالرحمن العويس: "عكست هذه الأرقام الجهود الجبارة التي يبذلها قطاعنا الصحي وكوادرنا الأبطال لتوفير أقصى درجات الحماية والمحافظة على الصحة العامة، ومؤشر على قوة المنظومة الطبية والصحية في دولة الإمارات ونعمل بجهود حثيثة للنجاح في تقديم اللقاح لـ 100% من مجتمعنا.

وأضاف معاليه، "توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الإمارات في معركتنا ضد الجائحة، وهي متوفرة للجميع مجاناً بمختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التكاتف والتعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح لضمان تحقيق المناعة المجتمعية والعودة من جديد للحياة الطبيعية".

وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، قال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، "حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، ننصح الجميع بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول الوجبات الجماعية".

وأشار الظاهري إلى عدم السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً.

وأضاف، قرر أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد كوفيد19، بالإضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة، وسيتم غلق المساجد بعد الصلاة مباشرة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية".

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