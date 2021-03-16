إغلاق جزئي لشارع كورنيش القواسم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت مؤسسة الأشغال في رأس الخيمة عن إطلاق مشروع صيانة الطرق في كورنيش القواسم باتجاه الدوار تحت جسر رأس الخيمة ومن الدوار باتجاه كورنيش القواسم، لمدة لا تزيد عن 3 أيام اعتباراً من يوم غد الأربعاء 17 مارس 2021، كجزء من مبادرات المؤسسة لتحسين جودة البنية التحتية في رأس الخيمة التي تحقق رؤية دائرة الخدمات العامة بضمان حياة خدمية راقية للمجتمع.

وأوضحت المؤسسة، أن أعمال المشروع لن تؤثر على حركة المركبات، حيث سيتم إغلاق مسار طريق واحد لأعمال الصيانة والإبقاء على حركة الحارة الثانية مفتوحة أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين، مناشدة قائدي المركبات التجاوب مع تلك الجهود لتحقيق الهدف الاستراتيجي والارتقاء بمستوى الطرق في رأس الخيمة.

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