حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد نعمل لتقديم طاقات مبدعة وعقول مستنيرة

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، خريجي الجامعة من الدفعتين العاشرة والحادية عشرة لبرامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، والدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه بتخرجهم من خلال رسالة فاجأ بها سموه الخريجين البالغ عددهم 516 خريجاً عبر البريد الإلكتروني خلال حفل التخريج الذي عقد أمس افتراضياً، وأكد سموه اعتزاز الجامعة بخريجيها وتمنى لهم التوفيق والتميز في مستقبلهم.

وقال سموه على «تويتر»: «نعمل في الجامعة على مواكبة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الطموحة للمستقبل بتقديم المزيد من الطاقات المبدعة والعقول المستنيرة بالعلوم والمعارف الحديثة ليكونوا دائماً في المقدمة ذخراً للوطن وركيزة من ركائز رفعته وتقدمه».

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