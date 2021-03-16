نورة الكعبي تفتتح مختبر ريادة الأعمال بجامعة الإمارات

المصدر: العين - وام

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، مختبر ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد، بجامعة الإمارات في العين بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات والدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتور أحمد مراد النائب المشارك لشؤون البحث العلمي، والدكتور عتيق المنصوري مستشار الرئيس الأعلى، وعدد من قيادات الجامعة.

واطلعت معالي نورة الكعبي على الاستوديو التلفزيوني الأول من نوعه في مدينة العين والتابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والمزود بأحدث التقنيات والبرامج بأعلى المواصفات والمعايير المعتمدة لخدمة طلبة الإعلام وتنمية مهاراتهم.

كما زارت جناح كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي يتضمن على لوحات فنية وخرائط تاريخية وكتب نادرة ومقتطفات من أنشطة النادي الفرنسي.. ومعرض رسومات وصور أعمال طالبات النادي الكوري، بالإضافة إلى إطلاعها على مكتبة الجامعة. وقدم فريق أوركسترا جامعة الإمارات عرضاً موسيقياً خلال زيارة معالي الوزيرة.

وأعرب معالي زكي أنور نسيبة عن سعادته بهذه الزيارة التي قامت بها معالي نورة الكعبي إلى الجامعة وتشريفها بافتتاح مختبر ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد.

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