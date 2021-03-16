سهيل الخييلي يتفقد سير العمل في «إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، سير العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وكان في استقباله اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، واللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد الدكتور علي عجيف المستشار القانوني لإقامة دبي، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لشؤون الدعم المؤسسي، وعدد من كبار الضباط.

واطلع الخييلي خلال الزيارة، على أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة، والبرامج والمشاريع التي نفذتها خلال هذه الفترة الصعبة، التي أكدت وبرهنت على قدرة الإدارة على التأقلم مع التحول الذكي، والاستمرار بالعمل بكفاءة عالية، رغم الظروف التي تمر بها البلاد مع العالم أجمع، جراء جائحة «كورونا»، وذلك بفضل البنية التحتية، وقدرتها على التكيف مع كافة المتغيرات، والتعامل مع مختلف التطورات.

واستمع اللواء سهيل سعيد الخييلي، خلال الزيارة، إلى شرح حول جهود التطوير المستمرة في الإدارة في مجال التحول الذكي، فيما قدم عدد من الكوادر الوطنية الشابة، عرضاً مفصلاً حول تلك الجهود، وعمل ومهام أقسام الإدارة، والمعايير التي يتم العمل بها، من أجل ضمان أعلى مستويات الراحة للمتعاملين. كما زار اللواء الخييلي، مركز الإبداع والابتكار في الإدارة، واطلع على جهود المركز وأحدث المشاريع الابتكارية، مشيداً بدور الإدارة في توفير بيئة محفزة، تشجع على الإبداع والابتكار، وتبنّي الأفكار الخلاقة.

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