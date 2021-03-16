سلسلة جلسات عن الاستدامة ضمن «لنبتكر» بمجلس شباب «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية «لنبتكر» للعام الثاني على التوالي، بمشاركة نخبة من المبتكرين والعلماء الإماراتيين الشباب وموظفي الهيئة، وتضمنت الفعالية سلسلة من الجلسات الافتراضية حول الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسير في الهيئة على نهج الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، ونؤمن بأن شباب الوطن هم ثروتنا المتجددة التي ستواصل مسيرة النجاحات وصنع المستقبل، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.

ونفخر بالطاقات والعقول الشابة الإماراتية المبدعة، ونعمل على إبرازها وتحفيزها لتكون مصدر إلهام للأجيال الحالية والقادمة. وتحرص الهيئة على تمكين الشباب من خلال الإبداع والابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي، وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة القادمة وبناء مستقبل مستدام».

وشارك في فعالية «لنبتكر» فاطمة الكعبي، أصغر مخترعة إماراتية؛ والعالمة الإماراتية الشابة علياء المنصوري؛ ومصطفى السيد، ضابط أول، قطاع توزيع الطاقة في الهيئة. وسلط المشاركون الضوء على رحلة الشباب الإماراتي في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والفضاء والعلوم البيولوجية وعلم الوراثة وغيرها.

من جانبها، قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة: «تنسجم النسخة الثانية من فعالية»لنبتكر«مع استراتيجية مجلس شباب الهيئة التي ترتكز على خمسة محاور رئيسة: القيم والهوية الوطنية؛ والتعليم المستمر؛ والتطوير المهني؛ ومسرعات المستقبل والابتكار؛ والاستدامة، كما تأتي الفعالية في إطار حرصنا على تعزيز قدرات موظفي وموظفات الهيئة الشباب وتوفير بيئة إيجابية محفزة تسهم في إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، ليكونوا داعماً رئيسياً لتميز وريادة الهيئة».

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