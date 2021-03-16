سلطان القاسمي يتفقد مشروع سوق الشارقة للمواشي

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مشروع سوق الشارقة للمواشي في منطقة الصجعة الصناعية، وتأتي الزيارة في إطار حرص سموه على الوقوف على المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة من المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة إلى شرح تفصيلي عن مراحل المشروع ونسبة الإنجاز والخدمات والمرافق التي ستخدم زوار ومرتادي السوق.

جولة

وتجول سموه في أروقة السوق حيث شملت الجولة زيارة عدد من المحال التجارية والحظائر وساحة المزادات والمسلخ، وتابع سموه آلية العمل في المسلخ.

ويضم السوق 141 محلاً لبيع الأغنام و26 محلاً لبيع المواشي و12 محلاً لبيع الجمال و74 محلاً لبيع الدجاج، ومسلخاً للمواشي وآخر مخصصاً للدجاج، ويستوعب المسلخ الآلي الجديد ما يقارب 240 رأساً من المواشي في الساعة، فيما يبلغ عدد المحال 44 محلاً لبيع الأعلاف و34 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى 32 محلاً للمشاتل، وساحة للمزادات لبيع المواشي، ومسجد يتسع لـ386 مصلياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز