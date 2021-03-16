محمد بن سعود: ضرورة استثمار الفرص بالعلاقات الإماراتية الإسرائيلية

المصدر: رأس الخيمة - وام

عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الاعتيادي عبر تقنيات الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.. استعرض فيه الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بالتطوير الحكومي، وتقارير لجان عمل المجلس، وتعزيز الحوكمة، والشراكة الاتحادية.

وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بالرؤية الثاقبة والقرارات التاريخية للقيادة الرشيدة بإبرام معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، ووجه بضرورة استثمار الفرص الواعدة التي تقدمها هذه العلاقات لتطوير العمل الحكومي والاستفادة من الخبرات البشرية والتجارب العملية لابتكار حلول جديدة لرفع جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وناقش المجلس الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية حول الآثار الاقتصادية التي نجمت عن الجائحة وآفاق التنمية الاقتصادية المستقبلية، وأشاد بجميع الجهود والمبادرات التي تم تبنيها للتعامل مع التداعيات التي أفرزتها الظروف الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.

توصيات

وأقر المجلس مجموعة من التوصيات القائمة على العمل على إتاحة وتحسين جودة المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها بين الجهات الحكومية لتدعيم عملية اتخاذ القرارات وتعزيز الرشاقة والمرونة الحكومية للتكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة، والاستمرار في تقديم المحفزات الحكومية للقطاعات الاقتصادية المتأثرة، وتبني برامج فاعلة لتعزيز السياحة الداخلية والإقليمية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز قطاعات التجارة الإلكترونية والصناعات والخدمات التقنية والذكية، وتبني برامج لزيادة نسب المكون المحلي في الأنشطة الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد والمواد الخام المتوافرة وتعزيز متطلبات نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي.

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