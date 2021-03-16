فعاليات توعوية وترفيهية لشرطة دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي ممثلة بإدارة التوعية الأمنية، وضمن مبادرة «الروح الإيجابية»، احتفالاً بيوم الطفل الإماراتي في مدرسة نكست جنيريشن بدبي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من كوفيد 19.

ويأتي احتفال شرطة دبي بهذه المناسبة في إطار الحرص على توعية كافة فئات المجتمع بحقوق الطفل وفي مقدمتها الصحة والتعليم، لضمان نموه في بيئة صحية آمنة، وداعمة لما لديه من قدرات ومهارات، وبما يعود بالنفع على المجتمع وممارسة دورهم المجتمعي بكفاءة، وضمان الحقوق الأسرية والصحية، والتعليمية، والترفيهية.

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