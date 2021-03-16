«دبي لرعاية النساء والأطفال» تناقش حقوق وواجبات جيل المستقبل

المصدر: دبي - البيان

شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بتعاون وثيق مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في جلسة حوارية خاصة تحت عنوان «حقوق وواجبات جيل المستقبل»، وذلك بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي الذي تحتفي به الدولة 15 مارس من كل عام، وجاء ذلك في إطار سعي المؤسسة لتعزيز دور ومكانة الطفل في المجتمع الإماراتي، والمؤكدة من خلال سياساتها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها.

مشاركون

وشارك بالجلسة الدكتور محمد بطي الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة الإمارات للمحامين والقانونيين، وشيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، فيما أدار جلسة الحوار المحامي علي مصبح ضاحي، كما تضمنت مشاركات من الجهتين حول موضوع الحقوق النفسية والاجتماعية للطفل، فضلاً عن الحقوق الأساسية والعقوبات المترتبة عليها بقانون الطفل الإماراتي.

وقالت شيخة المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة: نحتفل بيوم الطفل الإماراتي، والذي يصادف يوم الـ 15 من مارس من كل عام، والذي يأتي انسجاماً مع مفاهيم الطفولة العالمية وتعزيزاً لرؤية الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في الاستثمار في الإنسان بشكل عام والطفل على وجه الخصوص، وذلك عبر خلق بيئة حاضنة، صحية، تدعمه، وتهتم بشؤونه، وتراعي حقوقه في مجالات التعليم والصحة والعيش الكريم، فالطفل هو اللبنة الأولى في بناء الأسرة وتنمية المجتمع، وإذ تعمل جميع مؤسسات الدولة على تنفيذ أفضل الممارسات التي من شأنها تقديم مختلف روافد المساندة والدعم للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية، نحن في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بذلنا على مدى الأعوام الماضية، وما زلنا نبذل إلى يومنا هذا جهوداً حثيثة لتهيئة أجواء صحية وسليمة تهتم بحقوق الطفل و تحافظ على أمنه وحمايته فكرياً ونفسياً وجسدياً، إضافة إلى إطلاقنا بشكل دوري لمختلف المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تستهدف قضايا حماية الطفولة وأمن الأسرة ككل.

اهتمام

قالت شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: إنه ومن منطلق مسؤوليتنا المجتمعية كمؤسسة داعمة للطفل والمرأة، وفي ظل تحديات التباعد الاجتماعي بسبب تفشي كوفيد 19، نستثمر يوم الطفل الإماراتي كي نسلط الضوء من جديد على ضرورة الاهتمام بحماية حقوق الأطفال وقضاياهم، لافتين الأنظار إلى أن رفاهية الطفل، ورعايته، والعناية به هي مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع.

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