«تحقيق أمنية» تلبي حلم طفلة بأن تكون طبيبة ليوم واحد

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أمنية الطفلة الإماراتية «شمّا» البالغة من العمر 14 عاماً، في العمل كطبيبة لمدة يوم كامل في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة «صحة»، وذلك بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.

واستقبل عدد من الأطباء العاملين في مدينة الشيخ خليفة الطبية وفريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية» الطفلة شما مع عائلتها، القادمة من مدينة العين وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تمكّنت شمّا من التجوال برفقة إحدى الطبيبات للتعرّف إلى أقسام المستشفى، كما قامت بالتحدّث إلى الأطفال المرضى افتراضياً للتعرّف إلى حالاتهم والمساهمة في تقديم الاستشارات إليهم عن بعد. وتسلّمت الطفلة شمّا شهادة تقدير على عملها كطبيبة ليوم واحد.

شكر

وأعرب هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» عن شكره وامتنانه إلى كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وإلى إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية والأطباء العاملين فيها على مساعدتهم في تحقيق تلك الأمنية، شاكراً الطواقم الطبية على عملهم بإخلاص وتفانٍ في الخطوط الأمامية في معركة الإمارات ضد جائحة فيروس كورونا المُستجد، للمحافظة على صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات.

من جانبه، أكد الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، تقديم رعاية صحية عالية الجودة لأفراد المجتمع، وأن تواصل جهودها إلى جانب جميع المؤسسات لمواجهة جائحة «كوفيد19».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز