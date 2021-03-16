أيمن الباروت: الطفل الإماراتي يعكس قدرات فائقة في التنشئة و المعارف

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن الطفل الإماراتي ومع دخول «الخمسين» لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس قدرات فائقة في تنشئته وامتلاكه أفضل المعارف والقدرات في ظل حرص القيادة الرشيدة على استثمار طاقاتها وتوجهاتها نحو بناء الطفل الإماراتي والإيمان بأهميته ودوره في مواصلة رسم الصورة المشرقة للبناء والتنمية.

وأشار إلى أن الرعاية الكبيرة للطفل تجلت صورها منذ توجيهات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حرصه ورعايته الاهتمام بالطفل الإماراتي وإعداده وسن التشريعات التي تحفظ حقوقه وإنشاء المؤسسات التي تعنى بمراحل عمره كافة ليكون في بوصلة الاهتمام والرعاية.

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