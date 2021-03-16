«الصحة»: يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية تعكس نهج دولة الإمارات التي أدركت منذ تأسيسها أهمية رعاية وتنمية أجيال المستقبل، من خلال التزامها بإعدادهم الإعداد السليم لمتابعة المسيرة الحضارية والتنموية التي تشهدها الإمارات في كافة مجالات الحياة ،وذلك بفضل رؤية وحكمة قيادتنا الرشيدة التي تولي الطفولة محور رعايتها كثروة وطنية مستقبلية ،من خلال تذليل كل التحديات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً فاعلين وركيزة أساسية في مسيرة الدولة التنموية.

وأضافت الوزارة - في كلمة أمس بالمناسبة أن الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام يأتي وسط إنجازات عالمية حققتها دولة الإمارات في مجال رعاية الطفل وحمايته ،وذلك من خلال البيئة الآمنة التي تتمتع بها والقوانين التي سنتها لضمان حقوق الأطفال، مثل قانون حماية الطفل «وديمة» الذي يضمن للطفل كافة حقوقه الأسرية والصحية والتعليمية ،حتى أصبحت الإمارات الدولة الأكثر أماناً للأطفال في العالم.

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