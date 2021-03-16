لجنة لحماية الأسرة والطفل بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن تشكيل لجنة لحماية الأسرة والطفل، تهدف إلى مراجعة منظومة حماية الأسرة والطفل بشكل عام.

يأتي الإعلان عن اللجنة تزامناً مع «يوم الطفل الإماراتي» الذي يحظى باهتمام كبير من دولتنا وقيادتها الرشيدة باعتبار أن هؤلاء الأطفال هم شباب الغد ورجال المستقبل.

وأكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، رئيس لجنة حماية الأسرة والطفل في أبوظبي، على ما حققته دولة الإمارات خلال العام الماضي 2020، من إنجاز كبير على صعيد تعزيز مشاركة الأطفال في القضايا والموضوعات العامة.

وقال المهندس ثامر القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «نسعى في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة انطلاقاً من حرصنا على تعزيز قدرات شركائنا لدعم التنمية الشاملة للطفل.

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