38 % نسبة الأطفال دون 18 سنة من إجمالي الإماراتيين بدبي 2019

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة )

كشف مركز دبي للإحصاء عبر حسابه على «تويتر» أن نسبة الأطفال دون سن 18 سنة بلغت 38% من إجمالي الإماراتيين، كما بلغ مجموع المواليد الإماراتيين 7 آلاف و98 مولوداً وذلك خلال عام 2019.

وأوضح المركز أن الطلبة والطالبات الإماراتيين المسجلين في مدارس دبي، بلغ عددهم 58 ألفاً و891 طالباً وطالبة، بواقع 30 ألفاً و37 طالباً، و28 ألفاً و854 طالبة، موزعين على 4 مراحل الدراسية وهم: (رياض الأطفال والحلقة الأولى والثانية والثالثة).

وأضاف: مسجل في مدارس دبي 9 آلاف و119 طالباً إماراتياً في مرحلة رياض الأطفال، بواقع 4.619 طالباً، و 4.500 طالبة، أما في الحلقة الأولى مسجل نحو 16.941 طالباً بواقع 8.602 طالب، و8.339 طالبة، وفي الحلقة الثانية مسجل 16.622 طالباً، بواقع 8.568 طالباً و 8.54 طالبة، وفي الحلقة الثالثة مسجل نحو 16.209 طلاب بواقع 8.248 طالباً و7.961 طالبة.

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