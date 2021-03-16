بلدية دبي تغلق صالوناً ومغسلة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي صالوناً ومغسلة لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي، ونفذ مفتشو البلدية 2388 زيارة تفتيشية على المؤسسات، خلال 14 مارس الجاري أسفرت عن مخالفة 5 مؤسسات وتوجيه 41 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2340 مؤسسة.

إجراءات

وتعمل بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، حيث يقوم مفتشو بلدية دبي يومياً بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، والتي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، حيث تشمل هذه الإجراءات اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من بينها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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