عمل المقاهي بعجمان حتى الساعة الواحدة ليلاً

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان عن قرار السماح لجميع المقاهي بالعمل حتى الساعة الواحدة ليلاً، كما سمح لكافة المطاعم بالعمل بدون التقيد بساعات العمل حسب الأنظمة المعمول بها في الإمارة، وذلك ابتداءً من أمس 15 مارس.

وعلى جميع المطاعم والمقاهي الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الطاولات، وألا يزيد العدد على 4 أشخاص في كل طاولة.

وأكد الفريق إلزام مقدمي الخدمة في المقاهي والمطاعم بإجراء الفحص الأسبوعي PCR، ويستثنى من ذلك الحاصلين على جرعتين من اللقاح بإثبات ذلك عبر تطبيق الحصن. وأهاب بأصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بالقرار مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً أن الجهات المسؤولة ستتعامل بحزم مع المخالفين، حرصاً على سلامة المجتمع.

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