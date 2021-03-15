جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل تنظم ملتقى «مئوية الإمارات»

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

العين ـ جميلة إسماعيل برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وحضور الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان عضو البرلمان الإماراتي للطفل وعضو البرلمان العربي للطفل، وحضور نخبة من أعضاء وعضوات البرلمان الإماراتي للطفل.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمتها التي ألقاها في الملتقى: «إنني سعيدة اليوم بكم، فأنتم الجيل المتسلح بآفاق العلم والمعرفة، والمزدان بالقيم والأخلاق النبيلة، وجميعكم تخوضون وبثقة نحو مستقبل مشرق. نعم، أنتم جيل جاء في زمن التكنولوجيا التي يسرت المعرفة، وكل ذلك من شأنه أن يجعل مستقبل دولة الإمارات أكثر إشراقاً».

وأضافت: «تحظى الطفولة في الإمارات باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة، وذلك حرصاً منها على تنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة التنمية المستدامة. وليس هذا فحسب، بل ولإيمانها الشديد بأنكم بعلمكم ومعرفتكم ستصل دولتنا لمصاف الدول المتقدمة كحضارة بين دول العالم».

تحديات المستقبل

وقال الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان في كلمته التي ألقاها في الملتقى: «بداية أهنئ جميع أطفال الإمارات في هذا اليوم الذي يؤكد بلا شك بأننا قادرون على مواجهة تحديات المستقبل والمشاركة بشكل فعالٍ في تحقيق رؤية دولتنا الغالية وتطلعاتها. لاسيما وأننا نحفل ولله الحمد بقيادة رشيدة تحرص دائماً على دعمنا لأننا أجيال المستقبل، والذين سنحمل على عاتقنا مستقبل الإمارات». مشيداً بجهود القيادة الرشيدة على تشجيع أبناء وبنات الوطن بالتسلح بالعلم والمعرفة، حيث يعد الاهتمام بالطفولة مترسخاً منذ نشأة الدولة، ومن القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي.

وتم بعد ذلك استضافة عدد من أبناء وبنات الدولة في حوار أدارته مثايل محمد الصريدي رئيسة البرلمان الإماراتي للطفل، للتعرف على باقة من إنجازاتهم وأمنياتهم وطموحاتهم التي لا تعرف المستحيل. كما تم في نهاية الملتقى الإعلان أيضاً عن الفائزين في مسابقة «الإمارات في عيون الأطفال».

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