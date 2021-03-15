مواصلات الشارقة تنقل 27 مليون راكب وتحرر ألفاً و520 مخالفة 2020

المصدر: الشارقة – البيان

تمكنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، في العام الماضي من نقل 27 مليوناً و233 ألف راكب عبر أسطولها المنتشر، في جميع مدن ومناطق الإمارة، فيما بلغ إجمالي المكالمات الهاتفية التي تلقتها الهيئة في تلك الفترة ما يزيد على 265 ألفاً و919 مكالمة.

ووصلت حجوز التطبيقات الذكية بحسب الهيئة إلى نحو 11389 حجزاً، فيما بلغ عدد الاستفسارات التي تعاملت معها أجهزة الهيئة، والواردة من مختلف مدن ومناطق الإمارة 34819 استفساراً.

كما تم تدشين 110 حافلات جديدة، مزودة أفضل التقنيات الحديثة في عمليات نقل الركاب، كما تمكن 20 ضابط جودة حاصلين على صفة الضبطية القضائية بقرار من معالي وزير العدل، من تنفيذ 11 حملة تفتيشية، شملت مواقع مساكن العمال والمناطق المكتظة بالأسواق الخارجية، كالرولة، والجبيل، والصجعة، ومنطقة السوق في الذيد، بالإضافة إلى المناطق الصناعية الأخرى في عموم الإمارة، أسفرت في مجملها عن تحرير 1520 مخالفةً.

كما نجح أسطول الهيئة العامل في مكتب مطار الشارقة الدولي في نقل 225 ألف راكب، من خلال 150 ألف رحلة، ووصل إجمالي الرحلات المُنجزة لأسطول مركبات الأجرة العاملة بنظام الامتياز إلى 14 مليوناً و356 ألف رحلة.

وتواصل الهيئة جهودها الحثيثة للارتقاء بجميع خدماتها في شتى القطاعات، بناء على توجيهات حكومة الشارقة، وبما يلبي متطلبات متعامليها، وانطلاقاً من دورها الخدمي والمجتمعي، ومواكبةً للنهضة العمرانية والحضارية الهائلة التي تشهدها الإمارة في شتى الميادين.

وأكد المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في حكومة الشارقة، أن الأجهزة المختصة في الهيئة تقوم بأداء الأدوار كافة المنوطة بها، وفقاً لأرقى المواصفات والنظم العالمية، ولا سيما في ما يخص عمليات نقل الركاب والتعامل مع المخالفات والرد على استفسارات الجمهور كافة من المتعاملين، وتوفير أقصى درجات الأريحية لهم، بهدف تمكينهم من الخدمات كافة التي تقدمها الهيئة.

مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة تطبيق خطط وتوجهات حكومة الشارقة في قطاعي الطرق والنقل والمواصلات، وتحقيق أعلى معدلات الرضاء لدى المتعاملين، من خلال عمليات التحديث والتطوير المستمرين التي تنفذها الهيئة في جميع إداراتها بين الفينة والأخرى، ورفدها بكل ما هو جديد في هذا المجال.

وحول مخالفات التشغيل غير القانوني للمركبات، أفاد مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبدالعزيز الجروان بأن قيمة المخالفة الحضورية المسجلة أول مرة تصل إلى خمسة آلاف درهم، وفي حال تكرارها تصل الغرامة إلى عشرة آلاف درهم، كما يتم التعميم على المركبات المخالفة والسائقين عبر الأنظمة المرورية المعتمدة في الدولة إلى أن تتم عملية السداد بالطرائق القانونية المتبعة.

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