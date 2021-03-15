شرطة الشارقة تكرم 6 مواطنين لدورهم المجتمعي

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، بحضور المقدم عمر بوغانم نائب مدير الإدارة 6 مواطنين، وذلك لقيامهم بتنظيم حركة السير والمرور، خلال تعطل الإشارة المرورية في منطقة مويلح بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بتوجيهات من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

وقد أشاد مدير إدارة المرور والدوريات بحسن تصرفهم ومساهماتهم الإيجابية، مثنياً على اللفتة الطيبة التي بادروا بها انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية المجتمعية وإحساسهم بالواجب الوطني، مشيراً إلى أن ما قاموا به يُعد نموذجاً يحتذى به في ترسيخ الشعور بالأمن والأمان لدى أفراد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة.

ومن جانبهم أعرب المكرمون عن جزيل شكرهم وتقديرهم لشرطة الشارقة على هذا التكريم، مشيدين بدور القيادة العامة لشرطة الشارقة وتوجيهات قائدها وحرصه الدائم على تكريم المتعاونين معها.

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