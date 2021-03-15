شرطة الشارقة تكرم عدداً من منتسبيها

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم المقدم ماجد سلطان العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، في مكتبه صباح أمس عدداً من منتسبي شرطة الشارقة تقديراً لجهودهم المخلصة في التعامل مع إحدى القضايا، والتي أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي لتجارة المخدرات.

وأثنى مدير إدارة مكافحة المخدرات خلال التكريم على العمل الدؤوب الذي يؤدونه بكل إخلاص وتفان، مشيداً بحرصهم الدائم على الارتقاء بمستوى الأداء في العمل، مؤكداً أن الهدف من هذا التكريم هو اتباع نهج القيادة العامة لشرطة الشارقة في تحفيز ورفع معنويات منتسبيها لحثهم على بذل المزيد من الجهد.

ومن جانبهم عبّر المكرمون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم، الذي اعتبروه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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