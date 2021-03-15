توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

dتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وفي الخليج العربي يكون الموج خفيفا .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند 03:26 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. فيما يحدث المد الأول عند 11:55 والمد الثاني عند الساعة 23:29 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 18 70 20

دبــي 32 20 75 25

الشارقة 32 16 75 25

عجمان 33 19 65 25

أم القيوين 31 16 70 25

رأس الخيمة 31 18 70 25

الفجيرة 28 22 80 45

العين 35 16 65 15

ليوا 36 15 60 10

الرويس 29 18 65 15

السلع 29 17 65 15

دلما 28 17 75 40

طنب الكبرى 29 18 80 40

طنب الصغرى 29 18 80 40

أبو موسى 29 18 80 40.



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