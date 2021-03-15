"طرق دبي" تنفذ 290 عملية تفتيشية خلال 3 أيام على مُشغّلي العبرات

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت هيئة الطرق والمواصلات، مؤخراً وعلى امتداد ثلاثة أيام، 290 عملية تفتيشية على مشغلي العبرات بمنطقة خور دبي، وذلك غي إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى رصد مدى الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال النقل البحري.

قال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن العمليات التفتيشية تمت بالتنسيق والتعاون مع إدارة النقل البحري في الهيئة وسلطة مدينة دبي الملاحية، حيث نفذنا 290 عملية تفتيشية على مشغلي عبرات النقل البحري بمنطقة خور دبي، حيث استهدفنا معدات الامن والسلامة والتدابير الاحترازية المنصوص عليها لمواجهة تحديات فيروس كورونا، وصلاحية رُخص القيادة، والتراخيص ذات الصلة، والتأكد من عدم وجود أي مؤثرات على السلامة البيئية مثل الانبعاثات الدخانية "العوادم"، إلى جانب توعية الركاب باتباع الإجراءات الوقائية، وغيرها من الطرق الصحيحة والسليمة لاستخدام وسيلة التنقل.

وأضاف: إن العمليات التفتيشية أسفرت عن تحرير 13 مخالفة بحق مشغلي وسائل النقل البحري، تركز معظمها على عدم المحافظة على نظافة وصيانة العبرة بواقع 9 مخالفات، وتوزع الباقي على عدم تزويد العبرة بمعدات السلامة والملاحة، وعدم الالتزام بأماكن الرسو والإيواء في المرفأ، وتحصيل تعرفة النقل من الركاب أثناء الإبحار، وعدم المحافظة على سلامة البيئة والركاب، مؤكداً أن العمليات التفتيشية تأتي في إطار خطط استراتيجية موضوعة بشكل سنوي، بهدف ضمان سلامة مستخدمي وسائل النقل بكافة أنواعها، وتحقيقاً لرؤية هيئة الطرق والمواصلات المتمثلة بـ" الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".

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