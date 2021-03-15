عجمان تعتمد إجراءات وقائية جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان عن حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 15 مارس 2021.

- السماح للمقاهي بالعمل حتى الساعة الواحدة ليلا.

-السماح لكافة المطاعم بالعمل بدون التقيد بساعات العمل حسب الأنظمة المعمول بها في الإمارة.

-الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الطاولات وألا يزيد العدد عن 4 أشخاص في كل طاولة.

-إلزام جميع مقدمي الخدمة في المطاعم والمقاهي بإجراء الفحص الأسبوعي PCR، ويستثنى من ذلك الحاصلين على جرعتين من اللقاح بإثبات ذلك عبر تطبيق الحصن.

ويهيب فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بأصحاب المطاعم والمقاهي ضرورة الالتزام بالقرار مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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