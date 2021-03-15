الشيباني: مساعدات صندوق التضامن ضد كوفيد-19 شملت رعايا الدول الشقيقة العالقين في الخارج

المصدر: دبي - رامي عايش

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 17 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، تحت شعار" الإغاثة وفيروس كورونا...إفريقيا محورا".

وقال الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر والمعرض: "في العام 2020، شهد العالم من مشرقه إلى مغربه، أزمة نوعية كانت لها تداعيات جسيمة عالميا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإنسانية، وارتأت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، في العام الماضي، إنشاء صندوق توجه فيه جميع المساعدات اللازمة، وهو صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، لإيصالها إلى الفئات المستحقة، بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وفق آليات ومنهجيات واضحة وشفافة، تتماشى مع سعينا لحوكمة كافة الأعمال الخيرية والإنسانية.".

وأضاف الشيباني أن واردات الصندوق شملت منذ إطلاقه إلى الآن ما يزيد عن 343 مليون درهم 70% منها مساهمات من القطاع الخاص، حيث تم دعم القطاع الصحي بأكثر من 144 مليون درهم، في حين أكثر من 8 ملايين درهم وجهت لدعم التعليم، وامتدت المساعدات لتشمل إعادة رعايا الكثير من الدول الشقيقة العالقين خارج أوطانهم.

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