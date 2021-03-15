تحقيق أمنية طفلة إماراتية بأن تكون طبيبة ليوم واحد

المصدر: وام

حققت مؤسسة "تحقيق أمنية"، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أمنية الطفلة الإماراتية "شمّا" والبالغة من العمر 14عاماً، في العمل كطبيبة لمدة يوم كامل في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة "صحة"، وذلك بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.

واستقبل عدد من الأطباء العاملين في مدينة الشيخ خليفة الطبية وفريق عمل مؤسسة "تحقيق أمنية" الطفلة شما مع عائلتها، القادمة من مدينة العين وذلك مع إتباع كافة الإجراءات الإحترازية حيث تمكّنت شمّا من التجوال برفقة إحدى الطبيبات للتعرّف على أقسام المستشفى، كما قامت بالتحدّث إلى الأطفال المرضى افتراضياً للتعرّف على حالاتهم والمساهمة في تقديم الاستشارات إليهم عن بعد.

وتسلّمت الطفلة شمّا شهادة تقدير على عملها كطبيبة ليوم واحد.

وأعرب السيد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" عن شكره وإمتنانه إلى كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وإلى إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية والأطباء العاملين فيها على مساعدتهم في تحقيق تلك الأمنية، شاكرا الطواقم الطبي على عملهم بإخلاص وتفانٍ في الخطوط الأمامية في معركة الإمارات ضد جائحة فيروس كورونا المُستجد، للمحافظة على صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات.

من جانبه أكد الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي لشركة "صحة" على تقديم رعاية صحية عالية الجودة لأفراد المجتمع، وأن تواصل جهودها إلى جانب جميع المؤسسات لمواجهة جائحة كوفيد-19.

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