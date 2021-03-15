تنمية المجتمع بدبي تهدي أطفالها "عالمي الصغير" للاستفادة من المواقف وتعلم الدروس

المصدر: وام

أهدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أطفالها في قرية العائلة وخدمة رؤية المحضون، المجموعة القصصية "عالمي الصغير" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وذلك بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي تحتفل به الدولة في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.

ويأتي ذلك تزامناً مع شهر القراءة وبهدف استثمار حماس الأطفال للقراءة وتشجيعهم على اختيار الكتب ذات القيمة التربوية التي تساهم في بناء شخصياتهم وتعزيز قدرتهم على صياغة طموحات واعدة والعمل بحماس لتحقيقها.

وتم توزيع المجموعة، وهي سلسلة من خمس قصص تم إخراجها بشكل جذاب وأنيق مستوحى من البيئة المحلية، على الأطفال وتشجيعهم على قراءتها ومناقشتها معاً بهدف إشعال روح المنافسة لديهم وتحفيزهم على استنباط الحكم المستفادة منها.

وبينت خلود الشرف، مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع ان مجموعة "عالمي الصغير" تتيح للأطفال المجال للاطلاع على تجربة سموه وذكرياته وسنوات طفولته وشبابه، ويمكن أن تفتح الطريق أمامهم لتعلم الدروس التي استقاها من التجارب والمواقف المختلفة التي عايشها طوال سنوات عمره، والتي ساهمت في تشكيل رؤيته للحياة وساعدته على تخطي التحديات وتحويلها إلى فرص.

وتوفر هيئة تنمية المجتمع في دبي حزمة من الخدمات المخصصة لحماية وتمكين الأطفال تماشياً مع رؤية القيادة وانطلاقاً من مسؤوليتها نحو الأطفال كإحدى الفئات الأكثر عرضة للضرر، وكانت الهيئة قد أطلقت خلال العام الماضي الخط الساخن لحماية الطفل 800988 وذلك بهدف توفير قناة تواصل على مدار الساعة تتيح للأطفال والمتعاملين معهم الإبلاغ عن أي إساءة أو انتهاك محتمل بحق الطفل، بما يضمن تعزيز حمايته واستقراره.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز