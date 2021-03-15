سهيل المزروعي يبحث التعاون مع وزير النقل العراقي

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ناصر حسين الشبلي وزير النقل العراقي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق، في مجال النقل.

وحضر اللقاء المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والوكلاء المساعدون، ومن الجانب العراقي، طالب بايش وكيل الوزارة الفني، والدكتور مظفر الجبوري سفير العراق لدى الإمارات، ومحي الدين عبد الرزاق مدير عام الشركة العامة للنقل في العراق.

وناقش اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتبادل الخبرات، والاستفادة منها، إلى جانب الخطط المرتبطة بتعزيز الريادة العالمية المستدامة للبلدين الشقيقين، وترسيخ تنافسيتهما في قطاع النقل، والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على ذلك القطاع.

وأكد المزروعي أن هذه اللقاءات، تعكس الرغبة المتبادلة لقيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات أكثر تميزاً، مشيداً في الوقت ذاته، بعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والعراق.

من جانبه، أشاد ناصر حسين الشبلي وزير النقل العراقي، بمنظومة النقل في الإمارات، والبنية التحتية المرتبطة بها، معرباً عن تطلع حكومته لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

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