هزاع بن زايد: ضرورة انخراط الأطفال في أنشطة حيوية لتجاوز تحديات «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ضرورة انخراط الأطفال والنشء في أنشطة حيوية تساعدهم على تجاوز تحديات أزمة «كوفيد 19».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «في يوم الطفل الإماراتي الذي يرفع هذا العام شعار «حق اللعب»، نؤكد ضرورة انخراط الأطفال والنشء في أنشطة حيوية تساعدهم على تجاوز تحديات أزمة كوفيد19 وبدعم أم الإمارات ورؤيتها وبادراتها يجد الأطفال وأسرهم كل الرعاية الضرورية لحياة آمنة وصحية وسعيدة».

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