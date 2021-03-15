سارة الشرقي: قيادتنا تولي اهتماماً استثنائياً بالطفل

المصدر: (الفجيرة - وام)

أكدت الشيخة سارة بنت حمد بن محمد الشرقي أن الاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة للطفل يعكس الوعي الفكري والاجتماعي لتوجهات الدولة ورؤيتها الاستراتيجية.وقالت: «نحتفل بيوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت شعار «حق اللعب»، لنجدد معا التزام الإمارات بحقوق الأطفال على أرض الدولة، ونعزز جهود القيادة في نشر هذه الثقافة باعتبارها لبنة أساسية في بناء مجتمع متوازن قائم على المشاركة والمسؤولية المجتمعية».

وأشارت إلى حرص إمارة الفجيرة على تجسيد هذه القيم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إلى المؤسسات ذات الاختصاص بتوفير مراكز مهيئة ومساحات خارجية لأنشطة الأطفال المختلفة ومبادرات حكومية لدعم مواهبهم وإبداعاتهم، بهدف تنشئة أجيال تتمتع بجميع الحقوق.

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