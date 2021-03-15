الجامعة العربية تهنئ الشيخة فاطمة بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: (القاهرة - وام)

هنأت جامعة الدول العربية دولة الإمارات حكومة وشعباً وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات.. أم الإنسانية»، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.

وقالت الجامعة في بيان أصدرته أمس إن يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية مهمة لرصد الإنجازات والمكاسب التي حققها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات والتي أسهمت في تعزيز حماية وحقوق الأطفال على كافة الأصعدة.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي يؤكد الإرادة السامية العليا بدولة الإمارات في دعم وتعزيز قضايا الطفولة على المستوي الوطني، وعلامة مضيئة في مسيرة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي قدم تاريخاً مشرفاً كان ولا يزال محل اعتزاز وتقدير.

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