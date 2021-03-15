محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإلغاء لجنة قضائية خاصة

المصدر: دبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (11) لسنة 2021، بشأن إلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في الشيكات المُتعلِّقة بالمعاملات العقارية، والمُشكّلة بموجب المرسوم رقم (56) لسنة 2009.

ونصّ المرسوم على أن تُحال الشكاوى والطلبات والدعاوى والطعون المنظورة بتاريخ العمل بهذا المرسوم، أمام اللجنة القضائيّة الخاصّة المُشار إليها، والتي لم يصدر بها حُكم قطعي، للجهة القضائية المُختصة بحسب الأحوال.

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