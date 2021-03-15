شرطة رأس الخيمة تستعرض خطتها التسويقية ضمن الحدث

المصدر: رأس الخيمة- وام

أطلع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وفداً من شرطة دبي، برئاسة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، على خطة شرطة رأس الخيمة التسويقية، والمميزات الخاصة بها، لدعم فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء النعيمي وفد شرطة دبي، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة.

وتأتي هذه الزيارة، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون، وتقديم الدعم اللازم من خلال المشاركة، ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، الذي يُعد أول إكسبو دولي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.

مناقشات

وتم خلال اللقاء، مناقشة المكانة المتميزة التي حققتها الإمارات في صناعة المعارض الدولية، واستعراض خطة شرطة رأس الخيمة التسويقية، والمميزات الخاصة بها لدعم الحدث العالمي الهام، وإبراز مكانة الدولة الحضارية والعالمية بصورة مُشرّفة.

وأشار اللواء عبد القدوس العبيدلي، إلى أهمية التنسيق والخروج بمبادرات وبرامج نوعية تحقق الأهداف المنشودة، وتعكس مستوى التكامل بين القيادات الشرطية، وإكسبو 2020، وتلبية الرؤى والتطلعات التي ترمي إليها القيادة الرشيدة.

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