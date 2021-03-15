خلدون المبارك: القيادة تعوّل على سواعد الشباب وطاقاتهم

المصدر: أبوظبي - البيان

قال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، في جلسة حوارية بعنوان «الفرص في الخمسين عاماً القادمة»، ضمن محور «الخمسون عاماً القادمة»، خلال فعاليات الدورة الثالثة من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل: «بداية أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الفرص التي منحنا إياها كقائد ومعلم لنا، وأقول لشبابنا إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تضع ثقتها في جهودكم وتعول على سواعدكم وطاقاتكم للوصول إلى أهداف الخمسين عاماً القادمة».

وأضاف: «الإنجازات التاريخية التي حققها شبابنا رغم التحديات الناجمة عن كوفيد 19 والمتمثلة في نجاح مهمة «مسبار الأمل»، وتشغيل أول محطة عربية للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى جهودهم لدعم مجتمعهم خلال الجائحة، تجعلنا واثقين تماماً بأن دولتنا ستكون في أيادٍ أمينة بالمستقبل».

وتابع: «هذان الإنجازان هما مثالاً على أن المستحيل لا مكان له في دولة الإمارات، وأننا قادرون بعقول وسواعد شبابنا على تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وطموحات شعبنا في أن نكون الأفضل دائماً».

فرص

وأضاف: «الفرص المتاحة اليوم أمام الأجيال الصاعدة لم تكن موجودة في السابق، خصوصاً قبل حوالي 3 عقود من الزمن، فقد كانت آنذاك الفرص محدودة للغاية وتتركز في قطاعات معينة كالاستثمار والنفط والغاز والطيران ولاحقاً السياحة، أما اليوم مع دخول دولتنا إلى قطاعات جديدة كلياً لم نكن نحلم بها كالتكنولوجيا، والفضاء».

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