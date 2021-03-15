سيف الشامسي: شرطة الشارقة تصدت للجائحة بطرق مبتكرة

المصدر: (الشارقة-عصام الدين عوض)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن كافة منتسبي شرطة الشارقة، بذلوا جهوداً جبارة خلال 2020، وتصدوا لجائحة (كوفيد 19) بصورة مميزة ومبتكرة، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة مع كافة الجهات ذات الصلة بالإمارة، وتفعيل مختبر الابتكار بالقيادة العامة لشرطة الشارقة – خصوصاً – الطائرة الدرون، التي ساهمت بصورة كبيرة في بث رسائل التوعية في أماكن التجمعات بالمساجد والصناعيات، إضافة إلى تسخير 50 % من الكادر الإداري بالشرطة للتصدي للجائحة، الأمر الذي قلل من انتشار الوباء، وزيادة حالات التعافي وسط المصابين، كما أطلقت القيادة في ذات الفترة، 19 مبادرة استراتيجية، هدفت إلى تحقيق رؤية وزارة الداخلية، في أن الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، كما حصدت 7 جوائز نوعية تقديرية، تنوعت بين الجوائز المؤسسية والفردية.

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