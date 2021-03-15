عمار النعيمي يفتتح مستشفى محمد بن زايد الميداني في عجمان

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الاستراتيجيات والخطط التي تم اتخاذها من قبل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، للتصدي لفيروس «كورونا» «كوفيد 19»، والحد من انتشاره، حققت نتائج إيجابية، بعد توفير كافة الإمكانات الصحية للمواطنين والمقيمين، وخاصة إنشاء المستشفيات الميدانية، إضافة لما هو متوفر من مستشفيات ومراكز وعيادات حكومية وخاصة.

وقال سموه: إن تلك الخطوات، أدت دورها وأهدافها التي أقيمت من أجلها، وقدمت الرعاية الطبية والعلاج لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، ضمن أعلى مستويات الحماية، ورصد الحالات المؤكدة، وتلك المشتبه في إصابتها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بسرعة وكفاءة عالية، منعاً لانتشار الفيروس، وفق أعلى المعايير العلاجية للمرضى، الذين يتلقون كل العناية والاهتمام.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في عجمان، والذي يأتي ضمن عدد من المستشفيات الميدانية في كافة مدن الدولة، يتم تنفيذها من قبل شركة «صحة»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمتد على مساحة سبعة آلاف متر مربع، ويضم 204 أسرّة، منها 48 سريراً مخصصاً للعناية المركزة، و156 للحالات المتوسطة والشديدة، ويقدم الخدمات في المستشفى 75 طبيباً، و231 ممرضة، و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

حرص

وأضاف سموه أن تجهيز المستشفيات الميدانية في إمارات الدولة، جاء في إطار حرص وأولويات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، لتوفير تجربة عالمية المستوى للمرضى، فقد تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمرافق التي تلبي احتياجات المرضى، وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في التصدي للأزمة الراهنة، التي تعاني منها مختلف دول العالم، والناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد، لذلك علينا جميعاً التحرك وفق استراتيجية موحدة ومتكاملة، بما يؤكد جاهزية الإمارات للتعاطي بكفاءة عالية مع مختلف الاحتمالات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، لضمان سلامة وصحة الجميع، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها في مختلف إمارات الدولة.. مشيراً إلى أن المستشفى يحظى بدعم خاص من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والذي وجّه بتسهيل وتوفير كل الإمكانات من قبل كافة الدوائر الحكومية.

حضر حفل الافتتاح، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعبد الله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، والدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وسيف محمد رحمة الشامسي نائب مدير عام هيئة الطواري والأزمات والكوارث، وحمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، وكبار المسؤولين.

واستمع سموه ومرافقوه، خلال جولة تفقدية في أرجاء وأقسام المستشفى المختلفة، إلى شرح وافٍ من القائمين عليه، حول مكونات المستشفى الميداني وتجهيزاته، واستراتيجية وأساليب العمل بالمستشفى، الذي تم تجهيزه بالكامل.

كما اطلع سموه على الاستعدادات التي تم اتخاذها من أجل تزويده بكافة المعدات والأدوات الطبية اللازمة لعلاج الحالات التي سيتم إحالتها إلى المستشفى، في حال الحاجة إلى ذلك، ليشكل بذلك إضافة مهمة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة العاملة في عجمان، والتي مع تكامل أدوارها، تشكل أحد أهم مكونات المنظومة الصحية الفعالة في الإمارات.

وأكد سيف ارحمه الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في إمارة عجمان، جاء ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بهدف تسخير جميع الموارد الوطنية لدعم القطاع الصحي.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأن إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في إمارة عجمان، بقدرات تشغيلية عالية، يأتي في إطار حرص حكومة الإمارات على توفير جميع الإمكانات، لتعزيز قدرات المنظومة الصحية بالدولة، والارتقاء بكفاءتها في مواجهة تحدي فيروس «كوفيد 19»، وتوفير خدمات الرعاية والعلاج لكافة أفراد المجتمع، وفق أفضل المعايير الطبية، وبأعلى مستويات الجودة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد على أن حماية صحة المجتمع، تتقدم جميع الأولويات الوطنية.

ممارسات

وقال سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن دولة الإمارات، تواصل اعتماد أفضل الممارسات الدولية، لاستكمال المنظومة الحالية للرعاية الصحية في الدولة، مع تعزيز قدرات القطاع، واستعداده لمواجهة «كوفيد 19».

مختصون

قال الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن الاستعانة بالمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من عاملين في الشركة أو متطوعين، كان له دور أساسي في مساعدتنا على تحقيق هذه الطموحات. وساهم الاستغلال التام لكامل طاقات قوتنا العاملة في توفير الاستجابة المناسبة.

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