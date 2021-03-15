«صحة دبي»: فحوصات ما قبل الزواج إلكترونية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تحول خدمتها الطبية لفحوصات ما قبل الزواج إلى خدمات إلكترونية، واختصار خطوات إتمام الخدمة إلى 3 خطوات بدلاً من 12، وعدد المستندات المطلوبة من 6 إلى مستند واحد فقط، والزيارات الطبية للمراكز أو التي تتم في المنازل من 3 إلى زيارة واحدة، ومن ثم إصدار شهادة الفحص إلكترونياً، كل ذلك من خلال منصة إلكترونية ذكية مشتركة بين الهيئة ومحاكم دبي.

جاء ذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمتها الهيئة أمس (أون لاين) بالتعاون والشراكة مع محاكم دبي، حيث وقعها محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، والدكتورة منال محمد تريم المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية، بحضور عبد الله الريس مدير إسعاد المتعاملين، ومحمد الجناحي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، والدكتورة حنان الحمادي مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية، والدكتورة سعاد هاشم استشارية طب الأسرة ورئيسة قسم العيادات التخصصية.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على العمل معاً نحو أتمتة شهادة فحص ما قبل الزواج بعد عملية الربط الإلكتروني، بحيث تكون النتائج مشتركة بين الطرفين لتكون شهادة الفحص إلكترونية، تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وذلك بالتعاون مع حكومة دبي الذكية، فيما أكد الطرفان أهمية توفر شهادة فحص ما قبل الزواج في نموذج الربط المتفق عليه.

كما اتفقت الهيئة والمحاكم على دراسة إمكانية الربط الإلكتروني مع حكومة دبي الذكية، بما يسهل استكمال إجراءات عقد القران.

بنود الاتفاق

وتضمنت الاتفاقية بنوداً عدة أهمها، تعزيز التعاون والشراكة بينهما، كل في مجال اختصاصه، وبما يتوافق مع التشريعات والإجراءات والنظم السارية لدى كل طرف، تطوير العمليات والخدمات المشتركة لتحسين رحلة المتعاملين، وتعزيز ومؤشر جودة الحياة، دعم المهارات الإبداعية في مجال هذه المذكرة من خلال الشراكة الإيجابية بين الطرفين، التعاون في مجال الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وقالت الدكتورة منال تريم إن الهيئة حريصة على تقديم خدمات طبية نوعية بأفضل الطرق والوسائل التقنية والذكية، ولا سيما الخدمات التي توفرها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ضمن باقة متنوعة من التخصصات.

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