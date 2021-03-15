مخالفة 6 جهات رياضية وتنبيه 8 في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أصدر مجلس دبي الرياضي و«اقتصادية دبي» 6 مخالفات ضد عدد من مراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات من بينها إغلاق منشأتين وإيقاف تنظيم فعالية رياضية، وتنبيه 8 جهات أخرى، وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكولات الرسمية وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وتنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومخالفة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بالحفاظ على الصحة والسلامة، فيما كان سبب إغلاق المنشأت الرياضية نتيجة تكرار المخالفة فيها.

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