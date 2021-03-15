شرطة دبي تسجل 80 مشروعاً ابتكارياً و 422 براءة اختراع

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، أن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يحرص دائماً على تشجيع الموظفين على الابتكار والإبداع في العمل مهما كان نوعه، وتم اعتماد نظام لتحفيز الموظفين وحقق نتائج إيجابية، حيث يمنح الموظف الذي يقدم مبادرة ابتكارية خلاقة تفريغاً جزئياً للعمل على فكرته، كما تم رفع سقف المكافآت المالية الممنوحة، بالإضافة إلى منح الموظف المبتكر أوسمة وبطاقات خصومات وغيرها من المحفزات الاستثنائية، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 422 مصنفاً وبراءة اختراع بنهاية 2020 والتي قدمها موظفون وفرق عمل في شرطة دبي.

وقال لـ «البيان»: إنه نتيجة تطبيق أنظمة الابتكار في شرطة دبي تم تسجيل 80 مشروعاً ابتكارياً، منها 11 مشروعاً ابتكارياً ريادياً، قدمها موظف أو فريق عمل، حيث ساهمت المشاريع الابتكارية للقيادة العامة لشرطة دبي في رفع مؤشر الدولة للابتكار بنسبة 40%. كما تم زيادة المصنفات الفكرية بنسبة 17% العام الماضي مقارنة بالعام 2019، فيما زاد الوعي بمفاهيم الابتكار بنسبة 4.1%، وتم سد الفجوات المعرفية للموظفين بنسبة 87%.

ولفت إلى أنه تم تدريب 980 موظفاً على معايير الابتكار منهم 30 موظفاً في الفئة القيادية و460 في الفئة الإشرافية، و490 في الفئة التنفيذية، كذلك بلغ عدد المتدربين في مجال الملكية الفكرية 145 في عام 2019، عبر 12 ورشة عمل.

وقال الرائد خالد المزرعي، رئيس قسم المختبرات والابتكار في شرطة دبي، إنه فيما يتعلق بنسب الابتكار في قطاعات الشرطة سجل القطاع الجنائي 36% في الأفكار الابتكارية على مدار 10 سنوات، فيما سجل القطاع المروري 4% بعدد 17 مشروعاً ابتكارياً، والقطاع التقني 15%، منها على سبيل المثال إطلاق مراكز الشرطة الذكية وبرنامج E CRIME، ويعتبر تدريب الكلاب البوليسية على اكتشاف المصابين بـ«كوفيد 19» أحدث المشاريع الابتكارية، كذلك مشروع أضواء المدينة الذي تم تفعيله أثناء فترات التعقيم الوطني في تشغيل الرادارات لتنبيه السائقين لعدم الخروج من المنزل.

وأشار الرائد المزروعي إلى أن شرطة دبي أصبحت أول جهة شرطية على مستوى الدولة تحصل على شهادة اعتماد «المواصفات العالمية لاستيفاء أعلى معايير دعم وممارسة الابتكار» لمختبر الابتكار التابع لمركز المعرفة والابتكار، من قبل المعهد العالمي للابتكار (GInI) في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح المختبر ضمن 52 مختبر ابتكار معتمداً حول العالم، مستوفياً للمواصفات العالمية، وإن هذا الأمر جعل المسؤولية والتحديات مضاعفة لمواصلة الريادة في الابتكار في العالم.

تحفيز

وأكد الرائد خالد المزروعي إنه تم اعتماد الابتكار في كل وصف وظيفي في شرطة دبي، أياً كان نوع العمل ومهامه، وإن هذا الأمر مطبق منذ سنوات طويلة، حيث عثر على استمارة تقييم للموظفين يعود تاريخها إلى العام 1966 تتضمن كلمات إبداع وابتكار، والتي كانت تحفز الموظف على الاقتراحات المطورة للعمل، وتساهم في رفع نسبة السعادة الوظيفية وتنعكس على إسعاد الجمهور وجودة الخدمات المقدمة.

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