تدريب أصحاب الهمم على طلب الإسعاف بضغطة زر

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ورشة عمل لتعريف أصحاب الهمم بالتطبيق الذكي DCAS SOS الذي أطلقته المؤسسة لخدمة الحالات الطارئة بـ«كبسة زر» وأقيمت الورشة بمقر «إسعاف دبي» بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، بحضور خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة.

وتناولت الورشة شرحاً للتطبيق الذي يتيح خدمة طلب الإسعاف الطارئ بكبسة زر على الهاتف المحمول من أي مكان في إمارة دبي.

وقال خليفة بن دراي: يأتي التطبيق ضمن خطط المؤسسة لأتمتة خدماتها، ويهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين.

وأوضح أن التطبيق يستقبل طلب خدمة الإسعاف خلال ثوان من خلال الضغط على زر (SOS)، ويحدد الموقع الفعلي لطالب خدمة الإسعاف، ليتحرك نحوه فريق الإسعاف ويصل في زمن قياسي.

شراكة

وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية للخروج بأفضل الحلول والمشاريع التي تسهل حياة فئات المجتمع وتعزز حمايتهم، مبيناً أن تسخير التطبيقات الذكية لتمكين أصحاب الهمم ينعكس بشكل كبير على دمجهم في المجتمع ويتيح لهم استقلالية أكبر وحماية أكثر.

وقال: «تم تطوير هذا التطبيق من قبل إسعاف دبي وبعد مراجعة المواصفات الفنية الضرورية لأصحاب الهمم من قبل الهيئة بحضور عدد منهم، واليوم يأتي تدريب الشريحة المعنية ثمرة للجهد المشترك نتوقع لها أن تسهم في إشعارهم بالمزيد من الحماية والأمان فيما يتعلق بصحتهم على مدار الساعة».

وتضمنت الورشة تعريف الحضور من أصحاب الهمم بكيفية استخدام التطبيق الذكي والاستفادة من خدماته، وشرح خطوات طلب خدمة الإسعاف الطارئ لأصحاب الهمم خصوصاً ذوي الإعاقة البصرية والسمعية.

وجرى تقديم الورشة بإشراف رئيس فريق أصحاب الهمم في المؤسسة زيد المعمري وأعضاء فريقه، بحضور فريق إدارة أصحاب الهمم ومترجمي لغة الإشارة من هيئة تنمية المجتمع.

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