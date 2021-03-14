«النعيمي الخيرية» تطلق حملتها الرمضانية بـ 30 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، حملتها الرمضانية لعام 2021، تحت شعار «طهر مالك بالصدقة»، بتكلفة 30 مليون درهم، تشمل العديد من المشاريع الخيرية.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام المؤسسة، خلال مؤتمر صحافي: «إن الحملة الرمضانية للعام الجاري، تتضمن مشاريع خيرية عدة، من أهمها زكاة المال، والتي يستفيد منها أكثر من 10 آلاف مستفيد، ما بين أفراد وجهات، ومشروع المير الرمضاني، وهو عبارة عن بطاقة بقيمة ألف درهم للمستفيد، لشراء احتياجاته من المحلات ومراكز التسوق، ويتم منحها من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، وتوزع على المستفيدين من خلال متطوعين».

وأوضحت الشيخة عزة، أن الحملة تتضمن أيضاً مشروع كسوة العيد للأيتام، والذي تكفل من خلاله المؤسسة نحو 220 يتيماً من المواطنين، وكذلك مشروع زكاة الفطر، الذي يشمل توزيع المواد الغذائية على الفئات والجهات المستحقة قبل عيد الفطر بيوم واحد.

الجدير بالذكر، أن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، تُطلق حملتها الرمضانية سنوياً، في إطار خطتها الهادفة إلى مد يد العون والمساعدة للمحتاجين داخل إمارة عجمان، ورسم البسمة على وجوههم في الأعياد والمناسبات.

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