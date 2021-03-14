«النيابة الاتحادية»: 99 % إلى 100 % نسب الفصل في الدعاوى خلال عام 2020

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تمكنت النيابة العامة الاتحادية على مدار عام من بدء الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، من جراء جائحة «كورونا» «كوفيد 19»، من إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، في إطار جهودها للتحول الرقمي، بما يعزز من دورها ومساهمتها الفاعلة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية.

ومنذ بدء الإجراءات الاحترازية، شرعت كافة الإدارات والأقسام التابعة للنيابة الاتحادية، في تفعيل مبادراتها ومشاريعها التي تم إعدادها، وفقاً للبنية الإلكترونية القوية التي تمتلكها الدولة، هو ما انعكس في تحقيق إنجازات نوعية، وأرقام قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز والفعالية، في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.

وتعكس النتائج التي أظهرتها المؤشرات الإحصائية العامة للنيابة العامة الاتحادية خلال عام من جائحة «كورونا»، والتي كشفت عن تحقيق نسب فصل تراوحت ما بين 99 % إلى 100 % في الدعاوى خلال أشهر عام «كورونا»، حجم الإنجاز المحقق، والجهد الكبير المبذول للوصول إلى الأهداف المنشودة.

مؤشرات

وأظهرت الإحصاءات العامة للنيابة الاتحادية، بمختلف نياباتها الجزائية والمالية وغيرها، أن عدد التحقيقات التي أجرتها «عن بعد» خلال عام، وتحديداً خلال الشهور الاثني عشر الماضية (مارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير)، بلغ 9 آلاف و291 تحقيقاً، تم إجراؤها باستخدام خاصية «الفيديو كونفرنس».

وتبين الإحصاءات أن شهر سبتمبر من عام 2020، شهد تسجيل أعلى ارتفاع في عدد دعاوى التحقيقات، التي أجرتها النيابة الاتحادية عن بعد، بواقع تسجيل 970 تحقيقاً باستخدام تكنولوجيا الاتصال، تلاه شهر نوفمبر، والذي سجل إجراء 858 تحقيقاً عن بعد، ثم شهر أكتوبر، بواقع 829 تحقيقاً، وشهر يوليو، بواقع 814 تحقيقاً، ثم شهر أغسطس، بواقع 802 تحقيق.

ووفقاً لمؤشرات، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المنجزة «عن بعد»، خلال الفترة ذاتها، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة الاتحادية، أو مركز الاتصال، أو عبر التطبيقات الذكية، بلغ نحو 92 ألفاً و842 طلباً، فيما وصل إجمالي عدد الإجراءات القضائية التي نفذتها النيابة العامة الاتحادية، 64 ألفاً و847 إجراء.

48 خدمة

ونظراً للدور المحوري للابتكار في عملية التطوير والتحسين المستمر للأداء، أولت النيابة الاتحادية، هذا الجانب، أهمية قصوى، لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، حيث وفرت 48 خدمة إلكترونية على منصاتها الإلكترونية، لتلبية احتياجات متعامليها بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مراكز إسعاد المتعاملين، حرصاً منها على سلامتهم.

وبهذه الحزمة المتكاملة من الخدمات، أصبح إنجاز المتعاملين لمعاملاتهم عن بعد، أكثر سهولة وكفاءة وسرعة، حيث تسمح الخدمات الإلكترونية، إمكانية فتح البلاغات والاستعلام عن القضايا والمحامين والمترجمين، والدردشة الذكية، وخدمة الاشتراك في الإشعارات الإلكترونية، والتقدم بطلب كفالة، وإيداع الأمانات، وتصوير الملفات، والطعن على الأحكام، وغيرها الكثير.

كما خصصت النيابة العامة الاتحادية، الخط الساخن 80099999، للإجابة عن أسئلة واستفسارات المتعاملين، يعمل من الساعة 7 والنص صباحاً، إلى الساعة 2 والنصف ظهراً، من الأحد إلى الخميس.

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