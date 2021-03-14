محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء كازاخستان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة فى قصر الوطن بابوظبي ظهر اليوم معالي أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة والوفد المرافق له.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالضيف معرباً عن ثقته بأن زيارته لدولة الإمارات ستثمر نتائج طيبة على مختلف الصعد خاصة في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك والامن الغذائي والطاقة النظيفة وغيرها من المجالات مما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين .

وأكد سموه أن دولة الإمارات ترحب بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع جمهورية كازخستان الصديقة وتأمل ان تتضاعف الزيادة فى حجم التبادل التجاري وتأسيس قاعدة استثمارية تشمل عددا من القطاعات التي تم توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين بشأنها .

من جانبه نقل معالي رئيس وزراء كازاخستان الى سموه تحيات فخامة قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان وتمنياته لشعب الامارات مزيدا من التقدم والازدهار مهنئا سموه والقيادة الرشيدة فى الدولة بالانجاز العلمي الكبير الذى حققته الامارات بوصول مسبار الامل الى المريخ معتبرا ان هذا الانجاز مقدر فى كازاخستان ويعتبر انجازا لكل المسلمين والعالم.

كما أعرب عن ثقته بنجاج معرض اكسبو دبي 2020 الذى سيعقد اكتوبر المقبل.

حضر الاستقبال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة ومعالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء اضافة الى سعادة ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة .

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