الفلاسي: نظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين يشجع الإبداع

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والخاص بنظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين يهدف إلى زيادة إنتاجية وتنافسية القطاع الحكومي، وتشجيع ثقافة الأداء المتميز والإبداع والابتكار الحكومي.

وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على وضع القوانين والتشريعات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع دوائر حكومة دبي بما يخدم المورد البشري الحكومي، مشيراً إلى أن الدائرة ستتولى إصدار الدليل الإجرائي لنظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين وتحديثه، ومتابعة تنفيذه، وتقديم المشورة والدعم الفني اللازم لدوائر حكومة دبي في كل ما يتعلق بتطبيق النظام.

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